China condena ataques bombistas no aeroporto de Cabul

A China condenou hoje os ataques suicidas no aeroporto de Cabul e afirmou estar "pronta para trabalhar com a comunidade internacional para enfrentar a ameaça do terrorismo e evitar que o Afeganistão se torne novamente uma base para terroristas".

Os comentários do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Zhao Lijian foram os primeiros de Pequim sobre os atentados suicidas.

Zhao disse que nenhum chinês foi morto ou ferido nos ataques de quinta-feira e que a China aconselhou os seus cidadãos no país a "reforçarem as precauções de segurança".