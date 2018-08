China culpa forças hostis à China por críticas à repressão de uigures em Xinjiang

Por Lusa | 06:05

A China culpou hoje as "forças hostis à China" pelas críticas à política de Pequim no noroeste do país, onde centenas de milhares de uigures, minoria étnica chinesa de origem muçulmana, estão detidos em campos de doutrinação.

O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros diz que forças hostis à China fizeram falsas acusações contra o país por motivos políticos, depois de um comité anti discriminação da ONU ter condenado as detenções em massa de uigures.

O ministério afirmou que alguns órgãos de comunicação estrangeiros publicaram reportagens distorcidas e difamaram os esforços da China no combate ao terrorismo e crime na região do Xinjiang, onde vivem os uigures.