China detém 576 pessoas por contrabando de lixo estrangeiro este ano

Autoridades do país confiscaram 1,46 milhão de toneladas de lixo.

Por Lusa | 06:04

As autoridades chinesas detiveram 576 pessoas por contrabando de lixo procedente do estrangeiro, entre janeiro e outubro, informou esta quarta-feira a imprensa local, depois de a China ter deixado de importar vários tipos de resíduos sólidos.

No total, as autoridades do país confiscaram 1,46 milhão de toneladas de lixo, detalha a agência noticiosa oficial Xinhua.

A China baniu, no início deste ano, a importação de 24 tipos de resíduos sólidos, incluindo plásticos, papel e tecido, visando combater os danos para o ambiente e a saúde pública.