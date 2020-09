China diz que tropas indianas cruzaram a fronteira e exige retirada

O exército chinês exigiu esta terça-feira que a Índia "retire imediatamente as tropas que cruzaram ilegalmente" a chamada Linha Real de Controlo, a fronteira de facto entre os dois países, avançou a agência noticiosa oficial Xinhua.

"Os soldados indianos minaram o consenso alcançado nas negociações anteriores. É uma provocação flagrante", acusou Zhang Shuili, porta-voz do Comando do Teatro Oeste do Exército de Libertação Popular, na noite de segunda-feira.

Pequim negou na segunda-feira que as tropas chinesas tenham cruzado a fronteira disputada com a Índia, depois de Nova Deli ter denunciado "movimentos militares provocadores" na área, e observou que ambos os exércitos têm estado "em comunicação" sobre "questões territoriais", algo que o lado indiano também reconheceu.