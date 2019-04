China levanta restrições e passa a apoiar cinema de Macau e Hong Kong

Por Lusa | 06:21

A China levantou restrições e vai passar a apoiar a indústria cinematográfica de Macau e de Hong Kong, informou hoje o Governo de Macau.

Macau "acolhe esta iniciativa com satisfação e com a convicção de que encorajará a cooperação bilateral, abrindo espaço para o desenvolvimento setorial, beneficiando a produção cinematográfica e estimulando a diversificação adequada da economia" do território, indicou, em comunicado, o Gabinete do Porta-voz do Governo.

As medidas incluem o cancelamento de limites numéricos à participação de residentes de Hong Kong e Macau em produções chinesas e a anulação das restrições aos elementos relacionados com a China em coproduções com estes dois territórios.