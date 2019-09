China proíbe atividades de voo sobre centro de Pequim por razões de segurança

A China proibiu atividades de voo sobre o centro de Pequim no momento em que prepara uma parada militar para marcar o 70.º aniversário do governo do Partido Comunista a 01 de outubro.

Um aviso público divulgado hoje no 'site' do Governo de Pequim informa que atividades de voo que afetam a segurança estão proibidas em sete dos 16 distritos da capital, de 15 de setembro a 01 de outubro, estando proibida a utilização de papagaios de papel, drones e pombos em cativeiro.

A China está a realizar ensaios para o desfile pelo segundo fim de semana consecutivo.