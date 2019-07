China quer "novos patamares" no relacionamento "estratégico" com o Brasil

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse esperar que o relacionamento "estratégico" do país com o Brasil atinja "novos patamares", com o reforço da cooperação em diversas áreas, incluindo agricultura, mineração, infraestruturas, aviação civil e cooperação espacial.

"Vamos definir um grande projeto para o desenvolvimento das relações entre os dois países com o objetivo de levar a aliança estratégica global China-Brasil a novos patamares", disse na quinta-feira Wang Yi, em Brasília, onde reuniu com o homólogo brasileiro, Ernesto Araújo.

Wang Yi esteve na capital brasileira para o III Encontro do Diálogo Estratégico Global Brasil-China e participa hoje na cimeira dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), no Rio de Janeiro.