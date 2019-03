China quer partilhar inovação sobre economia verde pelo "bem comum da Humanidade" - ministro

Por Lusa | 03:44

O ministro da Ciência e Tecnologia da China manifestou hoje a "total abertura" de Pequim para partilhar com o mundo as descobertas chinesas na área da economia verde, "para contribuir para o bem comum da Humanidade".

A China "dá grande importância ao desenvolvimento da economia verde" e expressa a sua "total abertura para partilhar os resultados das suas experiências (...) e investigação nesta área", afirmou Wang Zhigang, num dos discursos de abertura do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa).

Zhigang sublinhou a agenda chinesa no combate às alterações climáticas, defendendo que a China é neste momento um "participante e um líder do desenvolvimento sustentável no mundo" e que é da responsabilidade da "comunidade global" investir na tecnologia e inovação (...) para gerar novas indústrias ligadas à economia verde".