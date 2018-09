China saúda o fim das restrições da UE sobre a venda de painéis solares

Por Lusa | 05:24

A China saudou hoje a decisão da Comissão Europeia (CE) de eliminar as taxas de importação dos painéis solares chineses a partir do próximo dia 03 de setembro, ao final de quase cinco anos em vigor.

Em comunicado, o ministério do Comércio chinês afirmou que a medida vai "restaurar o comércio de painéis solares entre a China e a União Europeia de acordo com as "condições normais do mercado".

Além disso, vai gerar um "ambiente de negócios mais estável e previsível" de modo a que as indústrias de ambas as partes possam obter "resultados vantajosos", considerou.