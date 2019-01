China vai punir cientista responsável por bebés geneticamente manipulados

Por Lusa | 10:24

A China vai punir o investigador chinês He Jiankui, responsável pela primeira manipulação genética de bebés em todo o mundo, acusando-o de ter desafiado a lei e a integridade científica, noticia a agência oficial de notícias chinesa.

De acordo com a Xinhua, He Jiankui e "outros funcionários e organizações relevantes" serão punidos de acordo com as leis e os regulamentos nacionais.

Para realizar a edição genética de embriões humanos, "explicitamente proibida por lei", He Jiankui "angariou fundos e reuniu investigadores por conta própria", concluiu um relatório preliminar citado pela agência.