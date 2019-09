China volta a libertar reservas de carne suína para travar inflação no Dia Nacional

O Governo chinês voltou a pôr no mercado carne de porco que mantém em reserva, visando travar a inflação causada por surtos de peste suína, em vésperas do 70.º aniversário da fundação do regime comunista.

As autoridades confirmaram hoje que vão leiloar 10.000 toneladas de carne de porco, parte essencial da cozinha chinesa.

A República Popular da China celebra, no dia 01 de outubro, 70 anos desde a sua fundação, com uma parada militar em Pequim e várias atividades por todo o país.