China/África: PR sul-africano anuncia criação de centros de pesquisa e desenvolvimento

Por Lusa | 13:37

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje que os países africanos e a China vão criar centros de pesquisa e de desenvolvimento, numa parceria em áreas como a energia, economia azul, agricultura, ciência e tecnologia.

Ramaphosa revelou que pelo menos quatro centros vão ser construídos numa parceria inédita entre China e África: um dedicado a impulsionar a 'economia azul', outro para potenciar o desenvolvimento da 'agricultura verde', e dois dedicados à geociência e à cooperação energética.

Para além disso, vai ser construído no Zimbabué o Instituto Africano de Desenvolvimento de Competências, avançou aquele que é também copresidente do evento, numa conferência conjunta em Pequim, no último dia do Fórum China-África (FOCAC), que juntou os presidentes chinês e do Senegal, país que assume a copresidência do próximo fórum, em 2021.