Chinesa Haiyu viola leis de Moçambique em exploração mineira - Amnistia Internacional

Por Lusa | 09:30

A Amnistia Internacional acusa a empresa mineira chinesa Haiyu Mozambique Mining de violar as leis moçambicanas e internacionais numa exploração de areias pesadas em Nagonha (Nampula), considerando que a operação mineira resultou no desalojamento de 290 pessoas.

"A Haiyu violou a legislação nacional nas áreas do ambiente e da exploração mineira. Antes de estabelecer as suas operações, a empresa não consultou os residentes de Nagonha; não realizou uma Avaliação de Impacto Ambiental adequada para identificar os riscos de minerar e despejar areias nas zonas húmidas; e não monitorizou e reportou os seus próprios impactos ambientais ao governo para verificação e aprovação", indica a Amnistia Internacional num relatório que será hoje apresentado em Maputo e ao qual a Agência Lusa teve acesso.

No relatório "As Nossas Vidas Não Valem Nada - O Custo Humano da Exploração Mineira Chinesa em Nagonha, Moçambique", a organização de direitos humanos considera que "as práticas da Haiyu transformaram a topografia da área e afectaram o sistema de drenagem das zonas húmidas", alterações que "tiveram impactos negativos sobre o ambiente e a população local".