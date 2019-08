Chuva intensa causa inundações nos Açores

As "chuvas intensas" que se registaram esta quinta-feira de manhã na ilha de Santa Maria obrigaram a realojar duas pessoas, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).Em São Lourenço, diz a entidade em comunicado, houve registo de três habitações inundadas, "duas já resolvidas e uma danificada, revelando-se a necessidade de realojar duas pessoas".A Proteção Civil diz que não há registo de vítimas.Encontram-se interrompidas duas estradas também em consequência da chuva que caiu na ilha do grupo Oriental dos Açores: a estrada Azenha/Forno e Glória na zona de Santo Espírito e a estrada de acesso à zona de São Lourenço.Nos locais, encontram-se empenhadas as seguintes entidades: bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações, Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto e Polícia de Segurança Pública (PSP).