Ciborro concentra 10 dos 25 casos ativos de covid-19 no concelho de Montemor-o-Novo

A freguesia de Ciborro concentra 10 dos 25 casos ativos de covid-19 registados até segunda-feira no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, disse hoje à agência Lusa do município.

Os dados referem-se aos resultados dos testes conhecidos até às 19:30 de segunda-feira e incluem um caso positivo que já existia no concelho antes do atual foco da doença, cuja eventual ligação ao surto da vila vizinha de Mora, onde existem 46 casos ativos, continua sob investigação das autoridades de saúde.

"Embora não tenhamos informação sobre a localização, é [no Ciborro] onde se concentra o maior número de casos", referiu à Lusa o gabinete da presidência da Câmara de Montemor-o-Novo.