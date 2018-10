Ciclista Miguel do Rego oitavo na corrida por pontos da Taça do Mundo de pista

Por Lusa | 23:26

O ciclista português Miguel do Rego foi hoje oitavo na final da corrida por pontos da Taça do Mundo de pista, que decorre até domingo em Saint-Quentin-en-Yvelines, França.

Miguel do Rego, que foi quinto na primeira série de qualificação para a prova, com 20 pontos, fez um total de 21 nesta final, que foi ganha pelo alemão Moritz Malcharek, com um total de 53 pontos.

Além de Miguel do Rego, que vai ainda participar na prova de scratch, Portugal está representado pelos corredores Ivo Oliveira, em omnium e madison, e João Matias, em madison.