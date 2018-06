Ciclo sobre escritor Raul Brandão começa hoje na Academia das Ciências

Por Lusa | 06:25

"Três Olhares Sobre a Vida e a Obra de Raul Brandão" é o título da sessão de hoje, na Academia das Ciências de Lisboa, que abre um ciclo sobre o escritor, numa iniciativa da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Nesta primeira etapa do ciclo, participam António Valdemar, que falará sobre o percurso do autor de "A farsa", "da Foz do Douro à Academia das Ciências", depois haverá um segundo olhar, de Isabel Cristina Mateus, "Sobre o Muro, o Espanto: Húmus e Grotesco em Raul Brandão", e um terceiro, de José Manuel Vasconcelos, que falará sobre "o escritor e a literatura europeia".

Em declarações à agência Lusa, José Manuel Mendes, presidente da APE, realçou que Raul Brandão (1867-1930), autor de "Os Pescadores" e de "A Morte do Palhaço", "tem encontrado novos leitores".