Cidadãos com deficiência mental marcham em Cascais para combater preconceitos

Cerca de duas dezenas de pessoas portadoras de deficiência mental marcham no domingo, pelas ruas de Cascais, no distrito de Lisboa, para ajudar a combater preconceitos e demonstrar que as marchas populares são para todos.

O tempo está nublado e a chuva ameaça, mas nem isso demove a vontade de um grupo de utentes e de colaboradores das "Casas de Alapraia", no concelho de Cascais, de ensaiar os últimos passos antes da atuação final, no domingo.

Estes utentes, que pertencem à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Lisboa, participam pelo terceiro ano consecutivo nas Marchas Populares de Cascais, com uma marcha inclusiva.