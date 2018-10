Cidadãos têm de exigir aos governantes proteção do património natural - investigadores

Por Lusa | 05:00

A sociedade civil portuguesa tem de exigir aos governantes ações concretas de proteção de património natural como os cavalos marinhos da Ria Formosa, defendeu hoje em Lisboa a cofundadora e diretora internacional da organização Project Seahorse.

"Os cidadãos têm de perceber o poder que têm. Em muitos casos os políticos não lideram, reagem às pressões da sociedade. Se um número suficiente de pessoas começar a deixar claro que as questões da proteção da biodiversidade e dos habitats marinhos são questões importantes, que podem fazer ganhar ou perder votos, os políticos irão prestar atenção", disse à Lusa Amanda Vincent, professora na universidade canadiana da Columbia Britânica que fundou, com Heather Koldewey, em 1996 a organização dedicada à proteção dos cavalos marinhos e da biodiversidade nos oceanos.

Há pouco mais de uma década a Ria Formosa, no Algarve, tinha a distinção de conter a maior concentração do mundo de cavalos marinhos, mas hoje essa população já sofreu uma redução significativa e o seu futuro "está verdadeiramente em perigo", devido sobretudo à pesca ilegal com redes de arrasto que tem como alvo específico os cavalos marinhos, um fenómeno recente, detetado há cerca de dois anos, disse também à Lusa Miguel Correia, investigador da Universidade do Algarve e representante da Project Seahorse em Portugal.