Cidades alemãs com novas restrições de horário em restaurantes e bares para combater pandemia de Covid-19

As principais cidades alemãs, incluindo a capital Berlim, impuseram a partir de hoje novas restrições aos horários de restaurantes e bares devido ao aumento de infeções pelo novo coronavírus.

Em Berlim, os estabelecimentos têm de estar fechados entre as 23:00 e as 06:00. Aos fins de semana, muitos bares estavam abertos toda a noite.

Estas restrições, que afetam todas as lojas, exceto farmácias e estações de serviço, estarão em vigor pelo menos até 31 de outubro. A venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço também está proibida.

Em Frankfurt também estão em vigor, desde sexta-feira à noite, restrições semelhantes: restaurantes e bares têm de estar encerrados entre as 22:00 e as 06:00, período em que é também proibida a venda de bebidas alcoólicas.

Em Colónia foram hoje anunciadas restrições idênticas, a partir das 22:00.

Em Hamburgo, as autoridades decretaram o uso obrigatório de máscaras em locais públicos a partir de segunda-feira.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa no final de uma reunião com os presidentes de câmara das 11 maiores cidades da Alemanha, os principais focos de propagação do novo coronavírus no país nos últimos dias, a chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou que vai impor novas restrições se o número de infeções não estabilizar nos próximos 10 dias.

"Serão os dias e semanas que vêm que vão decidir a posição da Alemanha face a esta pandemia neste inverno", disse a chefe do Governo alemão numa conferência de imprensa, insistindo na importância do uso de máscara, do respeito pela distância social e do "arejamento dos locais".

Segundo dados oficiais hoje divulgados, o número de novas infeções diárias por covid-19 na Alemanha ultrapassou as 4.700 nas últimas 24 horas, o valor mais elevado desde meados de abril.

O número total de infeções no país desde o início da pandemia subiu, assim, para 319.381, com 9.604 óbitos, 15 dos quais nas últimas 24 horas.

O número de pacientes recuperados é de 273.500.

Na quarta-feira, o número de novas infeções superou as 2.800, na quinta-feira ficou acima das 4.000 e na sexta-feira ultrapassou as 4.500.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.067 pessoas dos 85.574 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.