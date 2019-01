Cientistas voltam a sugerir que anéis de Saturno formaram-se depois do planeta

Por Lusa | 19:00

Cientistas voltam a sugerir que os anéis de Saturno não se formaram ao mesmo tempo que o planeta e são mais jovens, partindo de novas medições do campo gravitacional do planeta, revela um estudo publicado hoje.

As novas medições do campo gravitacional de Saturno foram obtidas com base nas observações da sonda Cassini durante as órbitas finais pelo planeta, em 2017, e permitiram aos investigadores determinar a massa e a idade dos seus anéis, refere um comunicado da American Association for the Advancement of Science, associação que edita a revista científica Science, onde os resultados do trabalho são publicados.

Segundo os autores do estudo, Saturno formou-se há 4,5 mil milhões de anos, enquanto os seus anéis têm entre 10 e 100 milhões de anos. Os dados não esclarecem, porém, como os anéis se formaram tão 'recentemente'.