CIM transmontana avança com plano estratégico para o regadio no Planalto Mirandês

Por Lusa | 13:26

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes vai avançar com a elaboração de um plano estratégico para a criação de um sistema de regadio agrícola no território do Planalto Mirandês, anunciou hoje o presidente daquela estrutura.

"O Planalto Mirandês faz parte de um território de grande potencial agrícola e pecuário. A criação de um sistema de regadio poderá ser um contributo para o desenvolvimento económico dos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso", disse à Lusa o presidente da CIM transmontana, Artur Nunes.

Segundo o líder da Comunidade Intermunicipal, esta pretensão foi recentemente exposta ao ministro da Agricultura, numa reunião que juntou a tutela e vários autarcas do Nordeste Transmontano.