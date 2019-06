Cimeira europeia começa com três horas de atraso

A cimeira extraordinária destinada a desbloquear o impasse nas negociações para as nomeações dos lugares institucionais de topo europeus começou com cerca de três horas de atraso, após várias reuniões de última hora entre os líderes dos 28.

Agendada para as 18:00 de Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), a reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo começou às 21:23 horas locais, segundo informou Preben Aamann, o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, na sua conta na rede social Twitter.

O atraso no início dos trabalhos justifica-se pelas reuniões de última hora na sede do Conselho em Bruxelas, quer a nível bilateral, quer em formato mais alargado, como aquela que reuniu os líderes pertencentes ao Partido Popular Europeu ou aquela que juntou na mesma sala Itália e o grupo de Visegrado, ou seja, os declarados opositores à nomeação do socialista holandês Frans Timmermans para a presidência da Comissão Europeia.