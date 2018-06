Seis concelhos com risco muito elevado de incêndio em Portugal Continental

Portimão, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim, Castro Marim e Almodôvar são os concelhos em risco este sábado.

Por Lusa | 08:02

Cinco concelhos do distrito de Faro e um do distrito de Beja estão este sábado em risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação do IPMA, estão em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Portimão, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, e Almodôvar, no concelho de Beja.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda alguns concelhos dos distritos de Beja, Faro, Castelo Branco, Lisboa, Santarém e Portalegre em risco elevado de incêndio.