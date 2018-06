Cinco mortos em ataques das forças da ordem na Nicarágua - ONG

Por Lusa | 22:43

Pelo menos cinco pessoas, entre as quais um bebé de 15 meses, foram mortas hoje durante operações das forças policiais e paramilitares em Manágua, indicou um grupo de defesa dos direitos humanos.

"Estamos a falar de cinco mortos, incluindo uma criança, mas poderá haver mais", declarou Georgina Ruiz, membro do Centro Nicaraguense dos Direitos Humanos (CENIDH), citada pela agência francesa AFP, precisando que duas das vítimas foram mortas na zona da Universidade Nacional Autónoma da Nicarágua (UNAN), onde estudantes se entrincheiraram para protestar contra o Governo do Presidente Daniel Ortega.

As forças policiais e paramilitares lançaram hoje de manhã um ataque contra estes estudantes entrincheirados em instalações da UNAN, no sudoeste de Manágua, bem como em bairros do leste da capital, segundo o testemunho de estudantes confirmado por defensores dos direitos humanos.