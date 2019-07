Cinco personalidades integram o Conselho Consultivo do Arquivo Nacional do Som

Cinco personalidades, entre musicólogos, investigadores e professores universitários, integram o Conselho Consultivo do Arquivo Nacional do Som (ANS), cuja estrutura foi hoje publicada em Diário da República.

O etnomusicólogo António Tilly, o responsável da Área de Conteúdos Rádio da Subdireção de Arquivo da RTP Eduardo Leite, o musicólogo Paulo Ferreira de Castro, a investigadora e diretora do Museu do Fado Sara Pereira e a professora catedrática de Etnomusicologia Salwa Castelo-Branco são as "personalidades de reconhecido mérito" designadas pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, como membros do conselho consultivo do ANS, de acordo com o despacho hoje publicado em Diário da República.

O processo de instalação do ANS, para a salvaguarda e projeção do património sonoro, musical e radiofónico português, é liderado pelo etnomusicólogo Pedro Félix, investigador da Universidade Nova de Lisboa, e deverá estar concluído no prazo máximo de três anos, de acordo com o diploma aprovado em fevereiro, em Conselho de Ministros.