Cinco rinocerontes-negros provenientes da Europa chegam ao Ruanda

Cinco rinocerontes-negros chegaram hoje, oriundos da República Checa, ao Ruanda, país onde foram extintos há 12 anos e onde as autoridades locais tentam repovoar a espécie.

Em declarações a agência EFE, Belice Kariza, chefe de Turismo do Conselho de Desenvolvimento do Ruanda, entidade responsável por este projeto de repovoação, disse que "os cinco rinocerontes são uma grande conquista para a agenda da conservação no Ruanda".

"Estamos orgulhosos em saber que o mundo confia em nós na matéria de conservação", acrescenta.