Cineasta Kléber Mendonça diz que Brasil sofre "completa ausência de compreensão do passado"

O realizador Kléber Mendonça Filho alerta para uma "completa ausência de compreensão do passado" que está a afetar o Brasil.

Em entrevista à agência Lusa em Vila do Conde, no âmbito do festival Curtas, o realizador de "Bacurau" explicou que o seu mais recente trabalho, no qual partilha a realização com Juliano Dornelles, "é um filme futurista, ou seja, um filme que estaria fazendo uma projeção do que as coisas serão, mas na verdade muitos dos conflitos do filme são problemas crónicos históricos do Brasil e do mundo".

"Para mim, é um filme de História, no sentido em que é um filme sobre o passado. E o passado está muito presente no filme e a relação da comunidade com a História. E a relação de um outro grupo de pessoas com a História, no sentido de não entender a História", explicou Mendonça Filho.