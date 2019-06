Cinema em Évora assinala 50 anos da morte do realizador Josef von Sternberg

"Bússola, visões do mundo" é o tema do ciclo de cinema que decorre em Évora, desde hoje e até dia 28 deste mês, para assinalar o 50.º aniversário da morte do realizador Josef von Sternberg.

A iniciativa é promovida pelo Cinema-fora-dos Leões (C-f-L) e pela Embaixada da Áustria em Lisboa, com o apoio da Universidade de Évora e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

O ciclo, que arranca esta noite, vai exibir um total de oito filmes, com sessões sempre às 21:30, no Auditório Soror Mariana, no centro da cidade, revelou hoje o C-f-L.