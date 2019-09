Cinquentenário da morte de José Régio evocado com reedição de 15 obras do autor

O cinquentenário da morte de José Régio vai ser evocado, até dezembro do próximo ano, com a reedição de 15 obras do escritor, entre outras iniciativas, foi hoje anunciado em Coimbra.

O programa de evocação dos 50 anos do falecimento do escritor, que nasceu em Vila do Conde, estudou em Coimbra e viveu em Portalegre, envolve o Ministério da Cultura, as direções regionais de Cultura do Norte, do Centro e do Alentejo, as câmaras daquelas três cidades, a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Regianos (de Vila do Conde), e integra diversas outras iniciativas, "de cariz nacional e local".

Exposições, espetáculos, conferências e atividades de rua e com envolvimento da comunidade educativa são algumas das iniciativas do programa que, até dezembro de 2020, faz a evocação da vida e obra do romancista, novelista, contista, poeta, dramaturgo, ensaísta, cronista, crítico, memorialista e historiador da literatura, revelado hoje, em Coimbra, durante uma conferência de imprensa.