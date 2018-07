Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circuito Shark Race

Quatro corridas disputadas em quatro praias ao início da noite.

Por Mário Figueiredo | 11.07.18

O circuito shark race promete manter ocupados os atletas no verão. São quatro provas, disputadas em quatro praias ao início da noite. A primeira é já dia 14 na Fonte da Telha, segue-se Portimão (4/8), Santa Cruz (11/8) e Sesimbra (25/10).



As quatro etapas têm uma corrida de 8 km e uma caminhada de 4 km na praia. Mas, mais do que um evento desportivo, a organização promete uma noite de convívio com grande animação. No final de cada prova haverá um DJ a manter a festa bem acesa.



Também estão previstos pequenos espetáculos circenses que prometem cativar a atenção dos participantes. Haverá prémios para todos os intervenientes, nomeadamente uma lanterna e um saco. Quem participar nas quatro provas do circuito terá também direito a uma toalha de praia. Os primeiros classificados de cada escalão arrecadam uma medalha.



No entanto, a participação neste eventos requer cuidados. A começar pelo facto de serem disputados na areia. É necessário cuidado com a escolha do equipamento e um bom calçado.



Correr descalço é uma má opção, mas deve ter a preocupação de evitar que a areia entre nos ténis. Há quem use fita adesiva. Mas cada um deve testar e encontrar o seu melhor método. Depois temos o facto de ser disputada à noite. A organização oferece um cinto com uma lanterna. Deve fazer uso dela durante a corrida ou a caminhada.



Por fim, uma das preocupações tem a ver com a distância. É certo que são apenas oito quilómetros, mas não se esqueça que serão feitos na areia. Até a caminhada vai ser exigente pelo mesmo motivo. Por isso, é aconselhável fazer uns treinos de adaptação às corridas noturnas e na praia.



Depois é desfrutar ao máximo a animação que a organização coloca à disposição dos participantes no final de cada prova. Divirta-se com a música e as atividades circenses. Até lá, bons treinos!