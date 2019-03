Cirurgias "sem enfermeiros" no Hospital de Setúbal motivam queixa da Ordem à PGR

Por Lusa | 07:50

A Ordem dos Enfermeiros queixou-se às autoridades, incluindo ao Ministério Público, de "negligência grosseira" no Hospital de Setúbal pela alegada realização de duas cirurgias ortopédicas sem a presença de enfermeiros.

A Ordem pediu "intervenção urgente" à ministra da Saúde, à Procuradoria-Geral da República, à Entidade Reguladora da Saúde e à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, segundo ofícios a que a agência Lusa teve acesso.

Em causa estão, segundo a Ordem dos Enfermeiros, duas cirurgias ambulatórias realizadas no Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão, do Centro Hospitalar de Setúbal, no dia 08 de março, dia de greve nacional de enfermeiros e em que decorreu a "marcha branca pela enfermagem", em Lisboa.