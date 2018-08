Cláudia Pascoal hospitalizada durante o festival Paredes de Coura

Cantora publicou um vídeo no Instagram a agradecer à equipa que lhe prestou apoio.

A cantora Cláudia Pascoal aproveitava o festival Paredes de Coura quando precisou de ser assistida pelos serviços de emergência. A artista partilhou um vídeo na rede social Instagram onde revela que passou a noite no hospital, depois de se sentir mal esta quarta-feira.

"Passei a noite no hospital porque tive uma intoxicação alimentar ou uma alergia alimentar, não sei muito bem", refere Cláudia Pascoal no vídeo que publicou. A jovem agradece a toda a equipa médica e profissionais que a assistiram no recinto e no hospital. "Um obrigado aqui de Paredes de Coura", termina a artista no vídeo que partilha com os fãs.

Recorde-se que Cláudia Pascoal venceu o Festival RTP da Canção com o tema "O Jardim" em 2018.