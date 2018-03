Por Lusa | 00:38

Cláudia Pascoal ganhou no domingo a final do Festival da Canção, em Guimarães, com o tema "O jardim", e vai representar Portugal no Eurovisão, que se realiza em maio em Lisboa, sucedendo a Salvador Sobral.

"O jardim", da autoria de Isaura, foi a canção mais pontuada, por acumulação de votos atribuídos pelo júri regional e pelo público (através de televoto).

Na final de domingo, transmitida em direto pela RTP1, a partir do Pavilhão Multiusos de Guimarães, competiam 14 concorrentes.