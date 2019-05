Clientes da Caixa Económica Federal brasileira com descontos até 90% nas dívidas ao banco

O presidente da Caixa Económica Federal do Brasil, Pedro Guimarães, anunciou na terça-feira que cerca de três milhões de clientes com dívidas aquele banco poderão renegociá-las com descontos de até 90%, noticiou a imprensa local.

O banco deve oferecer descontos de 40% a 90% para que os clientes possam saldar as suas dívidas, de acordo com Pedro Guimarães.

Com essa medida, a instituição bancária espera recuperar de mil milhões a quatro mil milhões de reais (de 245 mil milhões a 890 mil milhões de euros) em créditos que já foram contabilizados como prejuízo, "ou seja, estão fora do balanço" do banco, referiu o responsável.