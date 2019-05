Clima: Centenas de jovens protestam em Sines, "um concelho muito poluidor"

Centenas de estudantes do litoral alentejano manifestaram-se hoje em Sines (Setúbal), "um concelho muito poluidor" e com "muitas fábricas", para defenderem o planeta, alertando que as alterações climáticas são "um problema atual, não do futuro".

"Temos a Central Termoelétrica de Sines, cujo encerramento defendemos, e muitas outras fábricas", como as "da Repsol ou da Galp", disse à agência Lusa Duarte Colaço, um dos porta-vozes da manifestação em defesa do planeta.

Segundo este aluno, que frequenta o 11.º ano da Escola Secundária Poeta Al Berto, de Sines, trata-se, pois, de "um concelho muito poluidor" e, "de manhã e à noite", isso nota-se: "Cheira mesmo muito mal, a enxofre e a gases tóxicos, o que não é muito agradável".