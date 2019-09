Clima: Meia centena de pessoas protestam em Sines contra as alterações climáticas

Meia centena de pessoas estiveram hoje concentradas no Jardim das Descobertas, em Sines, no distrito de Setúbal, em protesto pelas alterações climáticas e com propostas que passam pelas energias alternativas.

Sines é uma das 30 localidades portuguesas onde hoje se está a realizar mais uma manifestação no âmbito da greve climática global que está a acontecer em mais de 170 países.

Promovida pelo movimento Alentejo Litoral pelo Ambiente (ALA), a ação contava igualmente com a organização do Núcleo da Greve Climática Estudantil do Alentejo Litoral, que apesar dos apelos para mobilização da população, acabou por não comparecer na concentração.