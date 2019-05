Clima: Sindicatos recusam greve geral em defesa do planeta

As centrais sindicais UGT e CGTP estão solidárias com a luta dos jovens em defesa do planeta, mas recusam participar numa greve geral, tal como pretendido pelos organizadores da greve climática estudantil, que hoje se voltou a realizar.

Milhares de ativistas manifestaram-se em mais de cem cidades em todo o mundo e um pouco por todo o país para chamar a atenção para a crise climática, participando na segunda greve climática estudantil.

No final dos protestos, ficou a promessa de novas ações e foi anunciado o convite aos sindicatos para que se juntem aos protestos e transformem a próxima manifestação, marcada para 27 de setembro, numa greve geral.