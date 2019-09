CMVM deteta deficiências na generalidade das supervisões feitas a auditores

A CMVM detetou "deficiências na generalidade" das supervisões feitas a auditores, apesar de "algumas melhorias", segundo um relatório divulgado hoje que dá conta que das ações presenciais concluídas no ciclo 2018/2019 resultaram 291 recomendações sobre irregularidades.

"Sendo este o terceiro ciclo de supervisão da CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários], nesta qualidade, são prematuras conclusões definitivas. Contudo, pode afirmar-se que, por um lado, continuam a ser detetadas deficiências na generalidade das supervisões efetuadas, tanto nos sistemas de controlo de qualidade internos, como no trabalho de auditoria e outras supervisões", refere o relatório Resultados do Sistema de Controlo de Qualidade da Auditoria, hoje divulgado.

Ainda assim, o regulador do mercado de capitais e supervisor dos auditores diz que se observaram "algumas melhorias, nomeadamente decorrentes das recomendações vertidas nos relatórios finais de supervisão".