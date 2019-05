Cobertura do Museu de Arte e Arquitetura é palco de instalação de Xavier Veilhan

A cobertura do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, é palco, pela primeira vez, de uma instalação para interpelar os visitantes, desafio lançado ao artista Xavier Veilhan, que colocou uma matilha de cães no topo do edifício.

"Romy and the dogs" é o título desta instalação do artista francês que foi hoje apresentada aos jornalistas, no quadro de cinco exposições que hoje são inauguradas no museu, e abrem ao público na quinta-feira.

Além desta, o MAAT apresenta obras de Jesper Just, na Galeria Oval, Carla Filipe, no Project Room, Pedro Tudela, na Sala das Caldeiras, e os seis finalistas do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, na Central 1.