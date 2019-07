Cobertura noticiosa das eleições em causa se Governo cortar verbas para Lusa - CT

A cobertura das eleições legislativas pode ficar comprometida se o Governo avançar com os cortes orçamentais que pretende na Agência Lusa, segundo um texto entregue hoje pela Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa a deputados socialistas.

Uma cobertura aquém do desejável da campanha eleitoral seria uma das consequências dos mencionados cortes, que também poderiam ameaçar "postos de trabalho de jornalistas que trabalham com a agência há anos, ainda que com vínculo precário", segundo o texto do comunicado divulgado na Agência.

À eventualidade daqueles cortes orçamentais, a CT acrescentou que o Estado deve à Agência 300 mil euros.