Coimbra baixa imposto sobre imóveis para a taxa mínima

Por Lusa | 09:02

A Câmara de Coimbra vai reduzir a taxa base do IMI (imposto municipal sobre imóveis) para prédios urbanos para "o mínimo legal possível" (0,30%), disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Manuel Machado.

A medida, baixando, em 2019, o imposto dos atuais 0,33% para 0,30%, dá "continuidade a uma progressiva diminuição da taxa de IMI que o município tem vindo a adotar nos últimos anos, fomentando o mercado de aquisição de imóveis", sustentou o autarca.

"A boa situação económico-financeira do município de Coimbra e o próprio crescimento económico do país e do concelho permitirão acomodar o impacto da quebra da receita inerente, com uma gestão rigorosa dos recursos", explicou Manuel Machado, referindo que a aprovação da redução terá de ser submetida à apreciação do executivo camarário (cuja próxima reunião está agendada para segunda-feira) e, depois, da Assembleia Municipal.