Coletivo chileno pede a cartaxenses para fazerem perguntas à cidade e ao Governo

O coletivo chileno Mil m2 anda, desde terça-feira, em vários espaços públicos do Cartaxo (distrito de Santarém) a pedir aos cartaxenses para fazerem perguntas à sua cidade e ao Governo.

O "Projeto Pergunta", dispositivo de participação cívica que, desde há cinco anos, passou por dezenas de cidades de 15 países com o objetivo de "gerar, tornar viral e potenciar debates coletivos no espaço público", é uma das iniciativas do Festival Materiais Diversos (FMD), que arrancou no passado fim de semana em Minde e em Alcanena e que esta semana acontece no Cartaxo.

"Cada dia temos uma pergunta distinta, como 'o que perguntaria à sua cidade?' ou 'o que perguntaria a si mesmo?' ou 'o que perguntaria ao seu pai e à sua mãe?', e estamos aqui em Portugal pela primeira vez, depois de 120 versões do projeto, mais de 20.000 perguntas recolhidas em todo o mundo", disse à Lusa Pedro Sepulveda, um dos quatro elementos do coletivo que veio a Portugal para o FMD e para o festival Verão Azul, no Algarve.