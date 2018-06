Coligação vencedora entrega lista com composição do Governo ao Presidente timorense

Por Lusa | 03:01

Os principais líderes da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que venceu as legislativas de maio em Timor-Leste com maioria absoluta, entregaram hoje ao Presidente timorense a lista com a composição do novo Governo.

A lista foi entregue durante uma curta reunião que a delegação da AMP, liderada por Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak e José Naimori mantiveram com o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo.

À saída da reunião e sem divulgar qualquer aspeto da composição do VIII Governo constitucional, Xanana Gusmão disse aos jornalistas que se tratou de um encontro rápido para falar sobre alguns aspetos da formação do executivo.