Colisão entre autocarro e ligeiro de passageiros causa 11 feridos na Venda do Pinheiro

Uma colisão entre um autocarro e um veículo ligeiro de passageiros na Venda do Pinheiro, no concelho de Mafra, provocou hoje 11 feridos, estando o seu estado a ser avaliado no local, disse fonte dos bombeiros da Malveira.

"Os meios estão no terreno a fazer a triagem para decidir para que hospitais vão ser transportados", disse à agência Lusa Miguel Oliveira, comandante dos bombeiros da Malveira, no distrito de Lisboa.

Questionado sobre a gravidade dos feridos, o responsável disse não dispor ainda de mais informações, adiantando apenas que as vítimas são adultas e que, na sua grande maioria, eram ocupantes do autocarro.