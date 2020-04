Colisão entre carro e mota faz três feridos na Arruda dos Vinhos

Uma colisão entre um carro e uma mota fez este domingo três feridos na Estrada Nacional 248, na Arruda dos Vinhos.Um dos ocupantes da mota ficou em estado grave e as outras duas vítimas com ferimentos ligeiros.As vítimas foram transportadas para o hospital de Vila Franca de Xira.O alerta foi dado às 18h40.O trânsito no local ficou cortado até às 20h35.No local estiveram os bombeiros, a GNR e a VMER.