Uma colisão entre dois comboios matou pelo menos 13 pessoas e feriu cerca de 50 no domingo à noite no sudeste da Índia, de acordo com um balanço das autoridades locais.

O descarrilamento ocorreu entre as cidades de Alamanda e Kantakapalle, no estado de Andhra Pradesh, depois de um comboio de passageiros não ter obedecido a um sinal.

"Treze passageiros morreram e 50 outros ficaram feridos. As operações de salvamento estão a decorrer", declarou à imprensa o funcionário da administração local Nagalakshmi S.