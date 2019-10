Colisão entre dois automóveis faz um morto e quatro feridos graves em Alter do Chão

Um homem morreu e outros quatro ficaram feridos com gravidade na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida hoje perto de Seda, no concelho de Alter do Chão (Portalegre), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 369, entre Alter do Chão e Ponte de Sor, no cruzamento para Seda, tendo o óbito do homem, de 37 anos, sido declarado no local.

Os quatro feridos graves, três homens de 34 anos e um de 50, foram transportados para o hospital de Portalegre, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).