Colisão entre dois carros interrompe circulação do metro no Porto e faz três feridos

Uma colisão entre dois carros na Rua António Bernardino Almeida, em Paranhos, no Porto, causou a interrupção da linha Amarela do Metro do Porto, no sentido Vila Nova de Gaia - Hospital de São João. Os automóveis ficaram posicionados em cima da linha.

O embate, que aconteceu pelas 13h20, provocou três feridos, que foram assistidas pelos Bombeiros Portuenses e transportados para o hospital.

A PSP esteve no local a apurar as circunstâncias do acidente.



A circulação já foi entretanto reposta.