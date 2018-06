Colisão entre ligeiro e pesado prova um morto no IC8, em Ansião

Por Lusa | 17:54

Um jovem de 24 anos de idade morreu hoje na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado no Itinerário Complementar n.º 8 (IC8), no concelho de Ansião, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Segundo o CDOS, a vítima mortal era o condutor do veículo ligeiro envolvido na colisão, cujo alerta foi dado às 16:13.

O condutor do veículo pesado apresentou ferimentos ligeiros face ao embate e foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), acrescentou.